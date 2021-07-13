19-летний практикант погиб во время погрузочных работ в Усть-Куте

Трагедией закончились погрузо-разгрузочные работы на одном из производственных участков вблизи поселка Янталь, в Усть-Куте. Сотрудники строительной организации привели на площадку 19-летнего практиканта, у которого даже не было допуска к работам. В какой-то момент, при перемещении на парня упала крановая установка. От полученных травм он скончался на месте. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - уточнили в ведомстве.

Сейчас следователи продолжают выяснять все подробности трагедии.

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