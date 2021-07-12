В Братске 72-летний мужчина почувствовал себя плохо во время купания и утонул Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В минувшие выходные в Иркутской области произошел еще один трагический случай на воде. Купаясь в заливе Братского водохранилища в черте города, 72-летний мужчина почувствовал недомогание и начал звать на помощь. В тот день он приехал на берег один. Очевидцы вытащили пенсионера из воды, но он уже не подавал признаков жизни. Место, где купался братчанин, не было предназначено для этого. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Низкая температура воды сибирских рек, стремительное течение, слабая физическая подготовка пловцов, алкогольное опьянение, внезапное ухудшение самочувствия на фоне резкого перепада температур при заходе в воду после длительного пребывания на солнцепеке – далеко не полный перечень факторов, способных привести к смерти человека, - рассказали в ведомстве.

Сотрудники МЧС напоминают, места, запрещенные для купания, закрыты обоснованно. Отдыхать там опасно.

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