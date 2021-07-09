Официальных мест для купания в Приангарье так и не открыли Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске всего один городской пляж Якоби. Он открыт для всех желающих, берег в жару полон людьми. Однако купаться в нем не рекомендуется. В этом году в списке безопасных у Роспотребнадзора он не значится.

- В Иркутске нет пригодных для купания пляжей,- говорят в ведомстве. И приводят еще одно место. По микробиологическим показателям вода не соответствует норме также в районе острова Юность.

Всего же в регионе около 300 мест массового отдыха, которые расположены непосредственно у воды. И везде сейчас купаться там запрещено, в том числе и на… Байкале. Обустраивать там пляжи в этом году, впрочем, как и в предыдущих, никто не решился.

Между тем, этим летом в Приангарье утонули 9 человек, среди них три ребенка. Почему? Спасатели говорят, что чаще в случае с детьми главной причиной становится то, что родители за ними не следили. Со взрослыми – много происшествий происходит во время передвижения на лодках, катерах. Но в большинстве своем трагедии происходят, когда какой-нибудь смельчак решает переплыть водоем или нырнуть на опасную глубину. Также в печальном списке – «унесло течением» или «отдых подшофе».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синоптики рассказали, какая погода будет в Иркутске в выходные 10 и 11 июля.

Подробный прогноз на 10 и 11 июля. (подробности)

Как Иркутск пережил потоп: последствия ливня устраняют до сих пор. Последствия ливня 8 июля 2021 в Иркутске привели к задержке движения трамваев, часть жителей Иркутска до сих пор остаются без электричества. (подробности)