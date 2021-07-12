Что стало с бортпроводницей, которая спасла 43 пассажира в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии

Елена Лапуцкая. Фото: Наталья ЛЫТКИНА

12 июля свой праздник отмечают представители одной из самых романтичных профессий – бортпроводники. Правда, работа на воздушном судне овеяна не только ореолом романтики, но и требует немало мужества, отваги, самопожертвования. Это доказала и бортпроводница из Иркутска Елена Лапуцкая, которая 27 июня 2019 года спасла 43 пассажира во время авиакатастрофы Ан-24 в аэропорту бурятского городка Нижнеангарск.

Напомним, в то утро самолет совершил жесткую посадку, выкатился с полосы и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. На месте погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. Третий пилот Сергей Сазонов сумел выбраться из горящей кабины. Елена Лапуцкая, которая была единственной стюардессой на борту, не растерялась. Сразу после столкновения со зданием, еще перед тем, как самолет загорелся, она сумела быстро открыть аварийные двери и помогла всем пассажирам выбраться из салона. Сама же она покинула горящий салон последней.

«Комсомолка» решила поздравить Елену Лапуцкую с профессиональным праздникам, а заодно узнать, как сейчас живет отважная бортпроводница.

- Праздник встречаю как всегда на работе,- улыбается Елена в разговоре с корреспондентом «КП»-«Иркутск». – Только что прилетели из Иркутска в Бодайбо.

Напомним, осенью 2019 года Елена Лапуцкая получила медаль « За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях». А когда полностью оправилась от переломов, которые получила во время авиакатастрофы, вновь вышла на любимую работу, которой отдала 18 лет.

Ан-24 при посадке выкатился за пределы полосы, врезался в здание и загорелся.

- Сейчас все хорошо, продолжаю работать с удовольствием, - продолжает Елена. – Конечно, часто вспоминаю погибших коллег. Недавно было два года с момента авиакатастрофы. Ездила к ним на кладбище.

Елена признается, что за эти два года, ей уже не раз приходилось возвращаться в аэропорт Нижнеангарска и вновь находиться на той самой взлетно-посадочной полосе, недалеко от которой Ан-24 врезался в очистные сооружения.

Самолет в авиакатастрофе сгорел полностью.

- Что я испытываю, когда приземляюсь там вновь? - переспрашивает Елена. – Тревогу, боль. В аэропорту там и правда находиться тяжело. Но, знаете я очень хочу съездить в Нижнеангарск в отпуск. Там неподалеку Северобайкальск. Красивые места, открытый Байкал. Меня тянет туда. Наверное, в этот отпуск поеду.

. Фото: Рушан КАЮМОВ

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