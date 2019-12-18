Стюардесса, спасшая 43 пассажира в авиакатастрофе Ан-24 в Бурятии: «Награда будет напоминать мне о подвиге погибших коллег»

За мужество, отвагу и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях. Иркутская бортпроводница Елена Лапуцкая которая 27 июня этого года совершила настоящий подвиг во время авиакатастрофы Ан-24 в аэропорту бурятского поселка Нижнеангарск, наконец, получила медаль Нестерова, которой ее в конце октября наградил Владимир Путин. Напомним, именно благодаря Елене в то утро никто из 43 пассажиров Ан-24 не погиб после того, как самолет, после жесткой посадки, выкатился за пределы полосы, и врезавшись в здание очистных сооружений, загорелся. Елена, которая была единственной бортпроводницей, быстро открыла аварийные двери и помогла всем людям выбраться из салона.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/717125" frameborder="0"></iframe> Спасла 43 пассажира.Стюардесса Ан-24 до последнего помогала пассажирам выбираться из горящего самолёта. Она покинула борт последней

Награду Елене, а также выжившему пилоту Сергею Сазонову, 18 декабря вручил в Москве глава минтранса Евгений Дитрих. Кроме того, указом президента, погибшие при аварии командир Ан-24 Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов были посмертно награждены орденами Мужества.

- Приехали на награждение прямо между рейсами, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Елена Лапуцкая. – Даже на фуршет не пошли, ведь вечером нам нужно возвращаться в Иркутск. Работа не ждет. Кстати, вместе с нами прилетели сыновья Владимира Коломина и Олега Барданова, которые получали награду за отцов. Этот момент меня тронул больше всего. Я до сих пор тяжело переживаю гибель коллег, и вспоминаю их каждый день. Все-таки очень мало времени прошло с момента трагедии. Церемония прошла очень душевно.

Ан-24 при посадке выкатился за пределы полосы, врезался в здание и загорелся.

Елена Лапуцкая признается, что полученная медаль, будет всегда напоминать ей не о самой трагедии, а о погибших летчиках.

- Конечно, боль о потере друзей не пройдет никогда, - говорит Елена. – Но я буду смотреть на нее, и вспоминать героизм и подвиг Владимира Коломина и Олега Барданова. То, как они, пожертвовав своей жизнью, спасли всех нас. Сейчас мы с Сергеем постоянно общаемся с их сыновьями, поддерживаем друг друга.

Самолет в авиакатастрофе сгорел полностью. Фото: МАК.

Добавим, что Елена Лапуцкая, работает в авиации уже 18 лет (все эти годы она проработала в одной авиакомпании) во время авиакатастрофы получила переломы ребер, многочисленные ушибы и синяки. Восстанавливалась Елена ровно четыре месяца, и совершила свой первый рейс после трагедии только 27 октября. Как раз в этот день и был подписан указ о ее награждении.

- И я, и Сергей Сазонов уже полностью восстановились, - говорит Елена. – Мы продолжаем работать. Есть ли страх? Нет, у меня его и не было. А сейчас уже вошла в рабочий лад, как и раньше.

Что касается причин авиакатастрофы, то Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчет расследования уже через месяц. Оказалось, что через три минуты после того, как Ан-24 начал снижение в Нижнеангарске, у него отказал левый двигатель. К слову, это заметили и некоторые пассажиры. Летчики, доложив диспетчеру, отключил автопилот. Посадку выполнял пилот-инспектор Владимир Коломин. Уже в 10.13 диспетчер объявил на аэродроме сигнал «Тревога». Воздушное судно несколько минут снижалось. На аэродроме в это время уже готовилась аварийно-спасательная группа. В 10.23 колеса шасси АН-24 коснулись «взлетки». И тут началось самое страшное…

Место трагедии в аэропорту Нижнеангарска. Фото: МАК.

− После посадки самолет стал уклоняться вправо, сошел со взлетно-посадочной полосы, − поясняется в отчете МАК. − Он пробежал по грунту, пробил забор ограждения аэродрома, столкнулся со зданием очистных сооружений и остановился. При столкновении самолет загорелся. Бортпроводница эвакуировала пассажиров через багажную дверь. Командир и бортмеханик оказались зажатыми в горящей кабине. Второй пилот покинул самолет через левый передний аварийный люк.

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