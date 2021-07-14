Несанкционированный детский лагерь нашли у скальника «Витязь» под Иркутском Фото: "КП" Архив

В Шелеховском районе полицейские вместе с прокурором и представителями администрации муниципального образования выявили несанкционированный детский лагерь. Об этом сообщают пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области и прокуратуры Приангарья.

- 22 ребенка и 2 тренера проживали на турбазе в районе скальника «Витязь», при этом среди них не было ни повара, ни медработника, - рассказывают сотрудники регионального МВД. - Под эгидой одного из спортивных клубов Иркутска они участвовали в спортивных сборах по скалолазанию.

Также у организаторов не было документов, подтверждающих законность проведения спортивного слета. Проверку надзорными органами лагерь не проходил. Известно, что детям, которые там находились от 10 до 16 лет. Сейчас работа детского лагеря прекращена.

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