Написал жене, что она не увидит сына живым: Угрожавший сбросить сына с 13 этажа отец заранее спланировал месть Фото: Андрей СИНЬКОВ

Драма в центре города Иркутска, в новостройке по ул. Александра Невского, завершилась благополучно. Три с половиной часа ушло у соседей и силовиков на уговоры мужчины, который стоял на карнизе 13 этажа и угрожал сбросить ребенка вниз. Дело закончилось тем, что после многочасовых переговоров, которые вели соседи, полицейские и сотрудники МЧС, иркутянин зашел внутрь квартиры. Там его и задержал спецназ. Ребенок жив и здоров.

Ранее было известно, что накануне мужчина забрал сына из детского сада и увез на съемную квартиру. Жене он отправил сообщение, что она больше не увидит сына живым. Перепуганная женщина обратилась в полицию. Жена незадолго до этого подала на развод, он ее избил, требуя, чтобы та призналась в измене. Того, что ситуация будет развиваться таким чудовищным образом, никто не подозревал. Данных о том, что мужчина приготовил страшную месть и снял жилье, тоже не было.

Однако после сообщения о похищении все стало ясно. Мстителя полиция вычислила и всю ночь дежурила на месте.

- Здесь с ночи находились полицейские, на площадке, пытались как-то его выманить, - рассказал корреспонденту "КП"-Иркутск житель соседней квартиры. - Я думал, что там никто не живет, а квартира сдается. Как я знаю, он только вчера ее снял. Первый раз его вижу, тем более с ребенком.

Попытка уговорить мстителя отойти с карниза завершилась успехом только через три часа. К тому времени в городе пошел дождь и перепуганный малыш наверняка простудился. Сейчас его жизни ничего не угрожает и он находится с мамой, которую опрашивают следователи.

Спасители с женщиной и ее ребенком. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

-Первым в квартиру зашел психолог МЧС, потом жена, потом соседка, которая тоже вела переговоры, они успокоили мужчину, открыли дверь. Впоследствии мужчина задержали полицейские и Росгвардия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

В СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье за приготовление к убийству малолетнего ребенка.

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