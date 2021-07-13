"Он кричал, что ему изменила жена": иркутянин, который стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком на руках, требует привести супругу

Стали известны подробности ЧП на улице Невского в Иркутске, где мужчина стоит на карнизе с ребенком Фото: Андрей СИНЬКОВ

Стали известны подробности ЧП на улице Невского в Иркутске, где мужчина стоит на карнизе с ребенком. На месте происшествия работает корреспондент "КП"-Иркутск". Он сообщает, что в данный момент соседка пытается уговорить мужчину уйти с карниза 13-го этажа, так как это опасно.

Как сообщают очевидцы, среди людей, которые наблюдали за происходящим под окнами новостройки, находился один из знакомых иркутянина, он также старался успокоить мужчину. Но тот заявил, что не сдвинется с места, пока не приведут его супругу. В опасном положении иркутянин со своим 3,5-летним ребенком находится уже полтора часа. С женой он поссорился и она от него ушла.

- Я проходила мимо и заметила мужчину, который торчал из окна, держал ребенка на руках и грозился, что он сейчас его либо выкинет, либо выбросит, - рассказала журналисту ТИВИСИ Николаю Текалову иркутянка. - Все начали звонить в службы и через 10-15 минут приехала полиция и пожарные. И вот, на данный момент он вылез уже из окна. Полчаса мы ждем, чтобы помогли ребенку и ему в том числе. Он кричал о том, что ему изменила жена. Не знаю, правда это или неправда, но с его слов.

На место ЧП прибыл психолог МЧС. Также на место привезли его супругу. Выяснилось, что незадолго до происшествия муж избил женщину. Под глазами у нее синяки. Спасатели пытаются делать все, чтобы иркутянин прекратил истерику. Ему помогут безопасно вернуться назад в квартиру.

Напомним, в Иркутске очевидцы увидели, как мужчина выбрался на карниз 13-го этажа новостройки на улице Александра Невского в Иркутске с малышом. Мальчику 3,5 года. Многочисленной толпе под окнами дома иркутянин сообщил, что ему изменила жена, поэтому хочет ей отомстить.