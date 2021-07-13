Появилось видео задержания иркутянина, который с ребенком на руках, стоял на карнизе 13-го этажа Фото: Андрей СИНЬКОВ

Появилось видео задержания иркутянина, который с ребенком на руках, стоял на карнизе 13-го этажа. Мужчина поддался на уговоры правоохранительных органов и супруги - слез с балкона и отпустил ребенка. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Ребенка передали матери. Малышу не потребовалась помощь медиков. Его жизни ничего не угрожает, - рассказали в ведомстве.

Сейчас супругу иркутянина по поводу случившегося допрашивает полиция. Женщина все еще не может оправиться от шока и перестать плакать.

Напомним, в Иркутске очевидцы увидели, как мужчина выбрался на карниз 13-го этажа новостройки на улице Александра Невского в Иркутске с малышом. Мальчику 3,5 года. Многочисленной толпе под окнами дома иркутянин сообщил, что ему изменила жена, поэтому хочет ей отомстить.

На месте работала полиция, спасатели и следственный комитет. На козырьке крыши магазина, расположенного на первом этаже, сотрудники МЧС растянули надувной шатер.

Обстановка осложнялась тем, что начался дождь, усиливался ветер. Опасность того, что мужчина мог соскользнуть с карниза вместе с сыном, усиливалась в разы. Ребенок испугался и плакал.

По предварительной информации, женщина накануне обращалась в полицию с сообщением о том, что муж силой забрал сына. Она хотела с ним развестись.

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