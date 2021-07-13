"Мы тебя любим": кричит жена иркутянина, который стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком Фото: Андрей СИНЬКОВ

Жена иркутянина, который стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком на руках, находится в соседской квартире вместе психологом МЧС. Они пытаются уговорить мужчину зайти внутрь.

- Мы тебя любим, - кричит в истерике мать 4-летнего малыша. Но мужчина выдвинул новое требование, он хочет, чтобы супруга, с которой они начали бракоразводный процесс, отказалась от ребенка.

Обстановка накалена. Начался дождь, усиливается ветер. Опасность того, что мужчина может соскользнуть с карниза вместе с сыном, усиливается в разы. Ребенок плачет.

По предварительной информации, женщина накануне обращалась в полицию с сообщением о том, что муж силой забрал сына.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. На козырьке крыши магазина, расположенного на первом этаже, сотрудники МЧС растянули надувной шатер, на случай, если отец и ребенок сорвутся вниз.

В один момент мужчина поддался на уговоры супруги и залез внутрь квартиры, но позже снова вышел на карниз. Мужчина попросил покурить и бутылку водку. Как сообщает корреспондент kp.ru, сейчас иркутянина на балконе снова нет. В квартире находятся полицейские. На месте находится глава СК по Иркутской области.

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