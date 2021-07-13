Я не мог подобрать другой метод: появилось видео допроса иркутянина, который грозил сбросить с 14 этажа 3-летнего сына Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полицейские опубликовали видео первого допроса 35-летнего жителя Иркутска, который 13 июля забрался на карниз балкона на 14-м этаже и грозился скинуть своего 3-летнего сына вниз. Напомним, дело закончилось тем, что после многочасовых переговоров, которые вели соседи, полицейские и сотрудники МЧС, иркутянин зашел внутрь квартиры. Там его и задержал спецназ. Ребенок жив и здоров.

- Прошу прощения у своего сына, которого я люблю и без него жить не смогу, - говорит мужчина, лежа закованным в наручники на кровати. – И жену свою я люблю. Другого метода я подобрать не мог. Употреблял ли я алкоголь? Да, еще я не ел двое суток.

Спасители с женщиной и ее ребенком. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Уже на допросе в отделении полиции, мужчина добавил, что таким образом пытался обратить внимание жены, которая подала на развод.

Попытка уговорить мстителя отойти с карниза завершилась успехом только через три часа. Все это время из квартиры за стенкой его уговаривали успокоиться 16-летний сосед, его мама, инспектор ПДН МВД России «Иркутское» Ксения Кучина, психолог МЧС Валентина Хоринская и жена, которая от всей ситуации теряла сознание. Окончательно обезвредить дебошира удалось полковнику полиции Андрею Жбанову, сотрудникам уголовного розыска и спецназа Росгвардии.

Соседская квартира, из которой вели переговоры Фото: Андрей СИНЬКОВ

Добавим, что следователями уже возбуждено уголовное дело по статье за приготовление к убийству малолетнего ребенка.

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