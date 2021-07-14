«Точно так же было и с первой женой»: знакомые иркутянина, который грозился сбросить 3-летнего сына с 14-го этажа, рассказали о его прошлом

Знакомые иркутянина, который грозился сбросить 3-летнего сына с 14-го этажа, рассказали о его прошлом Фото: ГУ МВД по Иркутской области

- Точно такая же ситуация была с первой женой. Бил постоянно, издевался. В общем, ревнивец, - рассказал корреспонденту «КП»- Иркутск знакомый того самого иркутянина, который ради мести своей жене был готов сбросить трехлетнего сына с балкона 14-го этажа. Во всяком случае, на демонстративные угрозы его хватило. ЧП произошло почти в центре города в разгар рабочего дня 13 июля. Выйдя на карниз новостройки, мужчина взял малыша на руки и принялся ждать. Ждать, когда его «месть» заметят. Почти на 4 часа вся страна затаила дыхание. Все с ужасом гадали, что произойдет дальше, успеют ли спасти ребенка. А когда трехлетний малыш наконец-то прильнул к матери после нескольких часов, которые он провел в опасности, да еще и под дождем, все радовались вместе с женой Романа. Спасателям, полицейским и соседям удалось уговорить дебошира отдать ребенка.

Видео с «подвигом» 34-летнего Романа моментально разлетелось по сети. И в неадекватном мужчине на карнизе 13-го этажа жители небольшого города в Иркутской области – Слюдянки, узнали того самого человека, который долго портил жизнь своей первой жене в родном городе.

- Я видел его пару раз, с виду обычный мужик. Но слышал о нем намного больше, - вспоминает знакомый Романа. - Моя родственница долго работала с его бывшей супругой. Так она постоянно рассказывала, как тот ее ревнует к каждому столбу и бьет. Даже синяки на работе приходилось прятать.

Как сам мужчина рассказал следствию, страх измены у него как раз-таки появился после первого брака. «Гуляла и не раз». К слову, сейчас их сын учится в школе.

- Она тоже пыталась уйти от него, но он не отпускал. Примерно 1,5 года они то расходились, то сходились. По сухам, муж давил на нее и также пытался манипулировать сыном. Но факт того, что его бывшая жена не раз обращалась в полицию с побоями, существует, - рассказал анонимно «КП» житель Слюдянки.

По одной из версий, местные правоохранители устали постоянно разбираться с домашним тираном и сделали ему последнее предупреждение. После этого он сменил место жительства на Иркутск и познакомился с новой жертвой. Его не смутило ни то, что очередная спутница жизни старше его на 7 лет и от первого брака у нее есть сын-подросток. Любовь же! Да и сама женщина даже не представляла, за кого вышла замуж.

Однако совсем скоро сценарий повторился. Роман стал ревновать жену. Постоянно обвинял ее в том, что она ведет себя странно и чего-то не договаривает, подозревал в неверности. Как стало известно «КП», он ходил к гадалке, чтобы узнать, изменяет ли ему жена. Купил и камеры видеонаблюдения, чтобы следить за каждым шагом своей любимой. Только вот чужого мужчины камеры так и не засекли. Супруга все время была занята заботами о маленьком сыне да ходила на работу. Женщина работает продавцом в магазине. И на свою зарплату содержит всю семью.

- Работает проводником, но рейсы брал редко. Обычно сидел дома. Выпивал. А работала и выплачивала кредиты супруга, - говорят друзья. Хотя внешне Роман выглядел очень даже «идеально».

- Он всегда спокойный, ни в какие конфликты не лезет, - рассказала однокурсница стоявшего на карнизе с ребенком мужчины Елена (Роман пару лет назад учился в вузе, - Прим. Ред). – К себе относился очень ответственно. Мы все шокированы.

После очередного избиения женщина решила, что так больше продолжаться не может и заявила - разводу быть. Такого поворота событий Роман точно не ожидал и придумал, как отомстить. Пока жена была на работе, забрал малыша из детского сада. Снял квартиру, где пил несколько дней, видимо заглушая горе от «предательства» любимой, а затем оказался на том злосчастном карнизе с сыном на руках.

Уже после задержания признался, что хотел внимания своей жены. Другого метода придумать не смог. Заявил, мол, «А вообще я ее люблю и жить ни без нее, ни без малыша не могу».

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (приготовление к убийству малолетнего ребенка).

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