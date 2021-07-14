Постоянно бил жену и держал семью в страхе: новые подробности о мужчине, который грозился скинуть ребенка с 14-го этажа в Иркутске

Тот самый горе-отец, который грозился скинуть сына с 14 этажа. Фото: соцсети.

Страна продолжает обсуждать громкую историю, потрясшую город 13 июля. А точнее – все, что известно, любые подробности о мужчине, который грозился скинуть ребенка с 14-го этажа в Иркутске. Как оказалось, таким диким образом 34-летний мужчина пытался привлечь внимание своей жены, которая решила от него уйти из-за постоянных побоев.

Напомним всю предысторию. Накануне отец забрал трехлетнего сына из детского сада и увез на съемную квартиру. Жене он отправил сообщение, что она больше не увидит малыша живым. Перепуганная женщина обратилась в полицию. Тогда она еще не знала, что просто так отобрать ребенка у мужа не удастся, а на следующий день супруг выйдет с ребенком на карниз 14 этажа. Около четырех часов оба провели там. И только после многочасовых переговоров, которые вели соседи, полицейские и сотрудники МЧС, шантажист, который добивался того, чтобы жена забрала заявление на развод, зашел внутрь квартиры. Там его и задержал спецназ. Ребенок не пострадал.

- Мы тебя любим! – в отчаянии кричала мужу снизу супруга.

Мужчина держит сына на руках, стоя на карнизе. Фото: Андрей СИНЬКОВ

«Отелло из Иркутска» до смерти запугал свою семью

Еще во время спасательной операции все обратили внимание на огромные синяки у нее под глазами. Оказалось, это дело рук ее мужа, устроившего решившей уйти от него женщине «показательную порку». Корреспонденту «КП» -Иркутск удалось поговорить с коллегой мамы малыша, которая подтвердила, что в семье подруги были серьезные проблемы.

- Мы знакомы с ней уже около 10 лет, - рассказывает девушка. – Марина очень хороший и добрый человек. То, что она боится своего мужа, на работе известно уже давно. Я знаю, что он не раз ее бил. Думаю, он запугал не только жену, но и ее взрослого сына от первого брака. Еще я слышала, что в мае или июне она подала на развод.

Судя по всему, последнее избиение произошло в минувшие выходные.

- В это воскресенье начальство вызвало меня на работу вместо нее, - продолжает коллега. - Просто сказали, что ее избил муж. Беспокоить ее я не стала, думаю, решит все проблемы и расскажет. А когда узнала, что произошло, у меня был шок.

Задержание мужчины. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Мы умоляли его занести малыша в квартиру, стоя на коленях»

До сих пор отходят от шока и соседи из той самой квартиры, на балконе которой стоял мужчина. Людмила Литвинова и ее 16-летний сын Антон первыми бросились на помощь и начали переговоры с обезумевшим мужчиной.

- Мы со слезами на глазах, стоя на коленях умоляли его занести малыша обратно в квартиру, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Людмила Литвинова. – Но он кричал в ответ, чтобы мы не вызывали в полицию. Говорил, что это его сын, и он будет делать с ним все, что захочет. Особенно страшно было, когда несколько раз он чуть ли не соскальзнул с балкона, ведь пошел дождь. При этом одной рукой он держал совершенно голого ребенка, а другой сам схватился за балкон. Малыша буквально трясло от холода и страха. Когда приехала жена, спрашивал у нее, изменила ли она ему. Она отвечала, что нет. И несколько раз падала в обморок.

Не могут поверить в то, что такое могло произойти, и знакомые самого ревнивца.

Спасители с женщиной и ее ребенком. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

«Под занавес» попросил прощения

- Он всегда был спокойный, ни в какие конфликты не лез, - говорит однокурсница стоявшего на карнизе с ребенком мужчины Елена. – К себе относился очень ответственно. Был случай, когда он пытался ко мне подкатить, писал мне. Это увидела его жена, которая звонила даже мне разбираться. На этом все закончилось. Больше его личной жизнью я не интересовалась. Даже не знаю, что могло с ним произойти, чтобы он решился на такой ужасный поступок.

После окончания спасательной операции, дебошира скрутили спецназ. Лежа на кровати в наручниках, ревнивец пришел в себя и начал извиняться.

- Прошу прощения у своего сына, которого я люблю и без него жить не смогу, - говорил он. – И жену свою я люблю. Другого метода я подобрать не мог. Употреблял ли я алкоголь? Да, и еще я не ел двое суток.

Добавим, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству малолетнего ребенка». Сейчас он задержан, решается вопрос о мере пресечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Я не мог подобрать другой метод: появилось видео допроса иркутянина, который грозил сбросить с 14 этажа 3-летнего сына (Подробности)

"Мы тебя любим": кричит жена иркутянина, который стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком (Подробности)

"Он кричал, что ему изменила жена": иркутянин, который стоит на карнизе 13-го этажа с ребенком на руках, требует привести супругу (Подробности)

Написал жене, что она не увидит сына живым: Угрожавший сбросить сына с 13 этажа отец заранее спланировал месть (Подробности)

Появилось видео задержания иркутянина, который с ребенком на руках стоял на карнизе 13-го этажа (Подробности)