Иркутянина подозревают в попытке сбыта наркотиков на 1,5 миллиона рублей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске завершилось расследование уголовного дела о попытке сбыта крупной партии наркотиков. Сибиряк приобрел для продажи около 300 граммов запрещенного вещества – это примерно 400 доз, общая стоимость которых на «черном рынке» примерно 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

- Наркотики мужчина расфасовал и хотел продавать путем «закладок» на территории города Иркутска, - говорят специалисты.

На его след вышли полицейские Восточно-Сибирского линейного управления МВД РФ на транспорте. Наркотики были изъяты во время обыска. На данный момент уголовные дела по статьям «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере», а также «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере» переданы для рассмотрения в Куйбышевский районный суд.

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