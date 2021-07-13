Контрабанду древесины на 150 миллионов рублей в Китай остановили в Иркутской области

Сибирская оперативная таможня пресекла контрабанду

древесины на 150 млн рублей

8,5 тысяч кубометров древесины из Иркутской области пытались вывезти в Китай контрабандисты. Стоимость такого объема лесоматериалов - больше 150 миллионов рублей. Об этом сообщают в пресс-службе Сибирской оперативной таможни.

- Всего удалось задержать более 5,5 тысяч кубометров пиломатериалов и 3 тысяч кубометров необработанного леса, готовых к отправке из России. Большую часть партии контрабандной древесины – 64 контейнера, целый железнодорожный состав, сотрудники Сибирской оперативной таможни совместно с сотрудниками Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте задержали на границе с Монголией. Несколько крупных партий лесоматериалов обнаружены в местах хранения и отгрузки в Иркутской области, - рассказали в ведомстве.

Организатором ОПГ был житель Китая. Его подельники из Иркутской области пытались легализовать древесину с помощью подложных документов.

В целом предметом преступления, которое относится к категории тяжких, стали более 11 тысяч кубометров незаконно заготовленных лесоматериалов. Часть партии злоумышленники успели вывезти из страны. В отношении организаторов преступления, граждан Китая и России, Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело.

Преступники задержаны, им грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет.