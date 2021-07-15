Погода в Иркутске: 15 июля в город вернется жара Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 15 июля по прогнозу синоптиков будет с переменной облачностью и без дождей. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В городе сегодня воздух прогреется до +26…+28 градусов, - говорят метеорологи. – Ветер дует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в столице Приангарья нормальное – составляет 7171 миллиметров ртутного столба. Прогноз погоды в Иркутской области 15 июля не такой радужный, как в региональном центре. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Да и потоки воздушных масс посильнее – от 5 до 10 м/с, при грозах и вовсе порывы до 14 м/с.

Столбики уличных термометров днем покажут +26…+31, но если небо затянут облака, будет прохладней – от +17…до +22.

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