Кто мог бы возглавить сборную РФ по футболу, рассказал Юрий Лоза Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Певец Юрий Лоза выдвинул предположение, кто бы смог привести сборную страны по футболу к хорошим показателям. Своими размышлениями он поделился с корреспондентом NEWS.ru.

По мнению артиста, с этой должность мог бы справиться экс-наставник московского «Динамо» Дмитрий Хохлов.

- Дима Хохлов в «Динамо» начал работать с «молодежкой» [«Динамо»] и два года подряд выводил их на первое место молодежного первенства России, - поделился с NEWS.ru Юрий Лоза. - Пошли реорганизации, построили стадион, дали Диме потренировать команду «Динамо». Он сделал из них нормальный боеспособный коллектив.

Напомним, 8 июля Российский футбольный союз расторг контракт со Станиславом Черчесовым, занимавшим пост главного тренера российской команды пять лет. Что по этому поводу рассказал экс-тренер – читайте здесь.

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