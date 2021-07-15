Роза Сябитова рассказала, когда начнутся съемки нового сезона шоу «Давай поженимся!» Фото: Михаил ФРОЛОВ

Роза Сябитова – одна из телеведущих популярной программы «Давай поженимся!» - рассказала корреспонденту NEWS.ru, когда стартую съемки выпусков нового сезона.

- Могу про себя только сказать одно — мы все ушли в отпуск, - поделилась с NEWS.ru Роза Сябитова. - И у нас есть даты новых съемок в августе. Мы придерживаемся этой информации.

Так что пока можно сказать, что первые выпуски нового сезона отснимут уже до конца лета. Напомним, шоу идет на одном из центральных каналов уже больше 10 лет – с 2008 года. Его герои приезжают на программу в надежде найти свою судьбу, начать отношения с кем-нибудь из новых знакомых. В зависимости от того, кто приехал искать любовь – мужчина или женщина – они встречаются с тремя невестами или тремя женихами. А Роза Сябитова и актриса Лариса Гузеева советует, кто им больше подходит.

О том, как складывались отношения с мужьями у самой Розы Сябитовой – об изменах мужчин, о количестве походов в ЗАГС, читайте здесь.

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