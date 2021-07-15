8 спортсменов со всего мира проплыли 120 километров по Байкалу и финишировали в Иркутске

8 пловцов со всего мира проплыли 120 километров по Байкалу и финишировали в Иркутске. Фото: Андрей Бугай

Первый международный экологический заплыв по Байкалу завершился в Иркутске. Сильнейшие спортсмены со всего мира провели 30 часов в ледяной воде без гидрокостюмов. Старт эстафеты прошел в Выдрино, финиш – на пляже Якоби. Все это время температура воды варьировалась от +5 градусов в Байкале до +18 в Ангаре. Об этом в соцсетях рассказал иркутский спортсмен Андрей Бугай.

- Последние 30 километров Байкала мы плыли при температуре от +5 градусов и вот, наконец пересекли границу Байкала и вошли в воды Ангары! Температура воды упала до +4,1. Густой туман не давал нам увидеть наш основной корабль сопровождения и по рации мы часто запрашивали "гудок" корабля, чтобы найти его. В Тальцах и закончились наши силушки богатырские! Природа сильнее человека и с ней не поспоришь...- рассказал в соцсетях Андрей Бугай.

Команда приняла решение закончить заплыв и финишировать уже на корабле.

Участниками заплыва стали опытные пловцы из России, США, Италии, Франции, Южно-Африканской Республики, Марокко. Заплыв проводился с целью привлечения внимания к экологическим проблемам Байкала.

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