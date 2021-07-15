Дело о зверском убийстве годовалого ребенка в Бурятии взял на контроль Александр Бастрыкин Фото: Архив КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело об убийстве годовалого ребенка в Бурятии. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России.

- 14 июля 2021 года вечером в одном из домов в селе Ильинка обнаружено тело годовалого ребенка с многочисленными колото-резаными ранениями в области грудной клетки, шеи и головы. Следственными органами СК России по Республике Бурятия по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам убийства, - рассказали в ведомстве.

Следователи выяснят имеет ли отношение к преступлению 45-летняя бабушка малыша, либо ее 36-летний ранее судимый сожитель. Пара злоупотребляла алкоголем. Также существует версия, что кто-то из местных жителей легко мог войти в дом, где находился ребенок и совершить убийство.

Александр Бастрыкин поручил начальнику регионального следственного управления установить все обстоятельства случившегося и доложить о причинах и условиях преступления.

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