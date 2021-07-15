В Бурятии десятью ударами ножа закололи годовалого малыша, которого мама оставила у бабушки Фото: Иван МАКЕЕВ

Мертвого годовалого мальчика нашли вечером, 14 июля в одном из домов бурятского поселка Ильинка. На теле мальчика в прямом смысле не было живого места. Его грудь, шея и голова были изрезаны. После того, как объявилась мать ребенка, стали известны некоторые подробности жестокой расправы.

Оказалось, в тот день женщина привезла своего маленького сына к бабушке, и попросила ее присмотреть за ребенком. А сама уехала по делам. Вечером мать вернулась, покормила малыша и умыла его. При этом, та самая бабушка находилась дома пьяная со своим сожителем. Однако, молодую мать это не смутило. Она вновь оставила сына с пьяной парочкой и уехала. Спустя полтора часа, вернувшись, она нашла изрезанный труп малыша. Эксперты насчитали на теле несколько десятков колото-резаных ранений. Бабушка и ее гость объяснить этот ужас никак не смогли.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Сейчас проверяются версии о причастности к убийству ребенка 45-летней бабушки или ее 36-летнего ранее судимого сожителя. Известно, что они злоупотребляли алкоголем. Не исключено и то, что убить малыша мог кто-то из жителей деревни, которые могли свободно зайти в дом.

Вскоре следователи начнут допрос бабушки погибшего мальчика и ее сожителя. После этого станут известны новые подробности зверского убийства.