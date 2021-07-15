Иркутянин, который угрожал сбросить своего 3-летнего сына с 14 этажа, заключен под стражу

Тот самый горе-отец, который грозился скинуть с 14-го этажа своего сына. Фото: соцсети

В Иркутске заключен под стражу 34-летний мужчина, который 13 июля поставил на уши весь город, забравшись на балкон 14-го этажа и угрожая сбросить с него своего 3-летнего сына. Октябрьский районный суд Иркутска принял решение отправить горе-отца на время следствия в СИЗО, где он пробудет как минимум два ближайших месяца.

Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала про эту историю, которая могла закончиться трагично. Выйдя на карниз балкона с малышом в руках, мужчина пытался привлечь внимание своей жены, которая решила от него уйти из-за постоянных побоев. Почти на 4 часа вся страна затаила дыхание. Все с ужасом наблюдали и гадали, удастся ли спасти ребенка. Только после длительных переговоров, которые вели соседи, полицейские и сотрудники МЧС, шантажист, который добивался того, чтобы жена забрала заявление на развод, зашел внутрь квартиры. Там на его руки захлопнули наручники спецназовцы. Малыш не пострадал. После задержания ревнивец неожиданно начал извиняться, просить прощения у сына и жены, без которых по его словам он не может жить.

Мужчина стоял на карнизе балкона 14 этажа. Фото: Андрей СИНЬКОВ

Однако, почему он периодически бил супругу, мужчина пока не объяснил. Ведь на переговоры с мужем, женщина приехала с огромными синяками под глазами. О том, что в этой семье были проблемы, «КП»-Иркутск» подтвердила коллега жены дебошира.

- То, что она боится своего мужа, на работе известно уже давно, - рассказала коллега. - Я знаю, что он не раз ее бил. Скорее всего, он запугал не только жену, но и ее взрослого сына от первого брака. В мае или июне она подала на развод.

Мужчина сразу после задержания начал просить прощения. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Кроме этого, знакомый иркутянина рассказал, что точно такая же ситуация была у него и с первой женой. Добавим, что против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к убийству малолетнего ребенка».

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