Задержан подозреваемый в жестоком убийстве годовалого мальчика в Бурятии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В бурятском поселке Ильинка задержан подозреваемый в жестоком убийстве годовалого мальчика. Напомним, тело малыша нашли вечером, 14 июля в доме его бабушки. На теле ребенка в прямом смысле не было живого места. Его грудь, шея и голова были изрезаны. Оказалось, мать ребенка оставила сына у бабушки и ее сожителя, которые были пьяными. А когда вернулась, нашла малыша, на теле которого было несколько десятков колотых ранений.

- По подозрению в убийстве задержан 36-летний сожитель бабушки ребенка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. - На одежде мужчины, а также под краями его ногтевых пластин нашли кровь, образцы которой передали экспертам для проведения геномного исследования. Сейчас мужчину допрашивают, затем его показания проверят на месте преступления, а также во время психофизиологического исследования при помощи полиграфа.

По версии следователей, сожитель бабушки мальчика, который пил алкоголь несколько дней не просыхая, схватил нож и ударил ребенка по различным частям тела. Решается вопрос о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

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