В Усть-Куте наградили двух моряков, которые спасли трех тонущих девочек Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Усть-Куте награду получили двое моряков Владислав Колесников и Анатолий Попов, которые в начале июля спасли трех тонущих девочек. Все произошло, когда мужчины находились на судне на реке Лена. Владислав и Анатолий увидели, что девочек, которые отдыхали на воде недалеко от берега на надувном матрасе, начало затягивать под баржу. Понимая, что школьницам грозит опасность, Владислав и Анатолий, сели в спасательную шлюпку и подплыв ближе к судну, прыгнули за школьницами, вытащили их и доставили на берег.

- За смелый поступок и решительные действия, начальник МВД «Усть-Кутский» Юрий Кицул вручил мужчинам благодарственные письма и ценные подарки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. -

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сибиряк спас тонущего ребенка на глазах своей девушки (Подробности)