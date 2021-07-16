Погода в Иркутске: 16 июля синоптики предупреждают о дожде

Погода в Иркутске: 16 июля пойдет дождь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске, 16 июля. В городе в пятницу переменная облачность. Пройдет небольшой дождь. Об этом сообщают сотрудники Иркутского Гидрометцентра.

- В областном центре дует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 м/с, - говорят метеорологи. – Воздух днем прогреется до +26…+28 градусов.

По данным Яндекса, атмосферное давление сегодня в норме – составляет 721 миллиметр ртутного столба. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 16 июля обещает переменную облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер с порывами до 13 м/с, но будет тепло до +26…+31. Правда, если небо закроют облака, выше 23 столбики уличных термометров не поднимутся.

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