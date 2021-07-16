116 участков подтоплено в садоводствах Иркутска из-за увеличения сбросов ГЭС Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутске четыре раза за месяц были увеличены сбросы с Иркутской ГЭС. Последнее увеличение было до 3100 м³/с 14 июля. Это привело к тому, что подтопленными оказались 116 участков, 14 домов в садоводствах, где проживают 12 людей. Об этом в своем Инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- Почти половина из подтопленных домов находится на острове Елизовский, - отметил глава региона. - По течению Ангары он ниже плотины ГЭС.

На оперативном заседании обсудили возникшую ситуацию. Синоптики рассказали, что в ближайшее время погода будет неустойчивой (ожидается холодный фронт из Западной Сибири – подробности). Возможно, Байкал будет подниматься, а это значит, что снова потребуется увеличить сбросы, но до понедельника все останется, как есть.

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