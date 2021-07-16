Шесть детей утонули в Иркутской области с мая по июль
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Полицейские просят быть особенно внимательными к детям у воды. С мая по июль в регионе утонули шестеро ребятишек, один из них купался в домашнем каркасном бассейне. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Еще один ребенок получил травмы, - отмечают сотрудники регионального МВД.
Инспекторы по делам несовершеннолетних регулярно проводят проверки мест популярных для отдыха летом у сибиряков. Если у водоема ребенок находятся без присмотра взрослых, составляется протокол за ненадлежащие меры по обеспечению безопасности детей. Кроме административной ответственности, родителей также ждет заседание Комиссии по делам несовершеннолетних.
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