Еще 408 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусом. За сутки опасную инфекцию подхватили еще 408 человек. Таким, образом, с начала пандемии в нашем регионе уже 80 266 заболевших. Госпитализировано на данный момент 5 849 человек Такие данные 17 июля приводит оперативный штаб.

Увы, увеличивается и количество смертей. За сутки от коронавируса скончались еще 38 зараженных. Всего, с начала пандемии в нашем регионе уже 3 357 жертв. Еще 343 умерли от заболеваний, не связанных с ковид. Прирост за сутки составил 4 человека.

Есть иприятные новости. Опасную болезнь победили еще 144 пациента. Всего, выздоровевших 71 638.

Медики по-прежнему советуют жителей региона носить маски в общественных местах

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