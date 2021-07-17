Еще 42 пациента с коронавирусом умерли в Иркутской области Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Увы, но с ростом числа заболевших коронавирусом, в Иркутской области становится больше и умерших от опасной болезни. За минувшие сутки в Приангарье от COVID-19 скончались еще 38 человек. Всего, с начала пандемии в нашем регионе уже 3 357 жертв. Еще 343 умерли от заболеваний, не связанных с ковид. Прирост за сутки составил 4 человека.

Что касается зараженных, то за сутки ковид подхватили еще 408 сибиряков. С начала пандемии в нашем регионе уже 80 260 заболевших. В больницах на данный момент находятся 5 849 человек

Увеличивается и число тех, кто победил опасный недуг. Еще 144 пациента справились с болезнью. Всего, в Иркутской области 71 638 выздоровевших. Врачи просят жителей Приангарья соблюдать социальную дистанцию и носить маски.

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