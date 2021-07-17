Мобильный пункт вакцинации от коронавируса откроется 19 июля в иркутском Сибэкспоцентре Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На один мобильный пункт вакцинации от коронавируса в Иркутске станет больше. С 19 июля поставить прививку от COVID-19 можно и Сибэкспоцентре. Там уже установили пять кабинок для проведения вакцинации, зону ожидания, электронную очередь, а также зону отдыха, где пациенты смогут провести некоторое время после процедуры. На месте также будут работать администраторы, врачи, проводящие медицинский осмотр пациентов, и медсестры, которые будут вводить препарат.

- Благодаря этому пункту мы создадим комфортные условия для проведения вакцинации для жителей Октябрьского округа Иркутска и населенных пунктов Байкальского тракта, - отметили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Добавим, что принимать пациентов в Сибэкспоцентре будут ежедневно с 8 до 20 часов. Каждый день туда смогут обратиться до 500 человек. Их будут обслуживать в порядке живой очереди. А вот предварительной записи не будет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Приезжаю в поликлинику, и мне говорят - ждите 2 недели»: иркутяне стоят в очередях на прививку от COVID-19, как в СССР за колбасой (Подробности)