Еще 402 сибиряка заболели коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 июля возросло до 80 668. За сутки в это число попали 402 наших земляка, получивших положительные результаты тестов на COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции региона.

- За сутки в ковидные госпитали положили еще 102 пациента, - говорят специалисты. – Всего в медучреждениях области 18 числа лечат 5951 зараженного коронавирусом.

Радует, что большинство заболевших выздоравливают. В Приангарье переболели новой коронавирусной инфекцией уже 71 757 сибиряков, за последние 24 часа с больничных выписали 119 человек.

Увы, не всем удается справиться с COVID-19. Сегодня стало известно о смерти 45 пациентов от коронавируса и еще трех с таким же диагнозом от иных болезней. Всего с начала пандемии Иркутская область потеряла уже 3743 гостей и жителей региона: причиной смерти 3397 из них стал COVID-19, еще 346 имели в анамнезе и другие болезни, которые стали причиной летального исхода.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08