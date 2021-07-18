Рейс Якутск-Иркутск на сутки перенесли из-за дыма от лесных пожаров Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вылет рейса Якутск-Иркутск перенесли на сутки. Об этом сообщает онлайн-табло Международного аэропорта Якутск имени Платона Ои унского. Причина задержки объясняется в Инстаграм учреждения.

- Густой дым стал причиной задержки рейсов в аэропорту Якутск, - пишут сотрудники. - По метеоусловиям, из-за отсутствия видимости, задержаны рейсы, как на прибытие, так и на отправление. Аэропорт не может принимать и отправлять рейсы до улучшения метеоусловий.

Информация о том, когда отправятся самолеты в путь, будет известно только когда улучшаться погодные условия. В онлайн-табло аэропорта отправление рейса «ЯК 493» из Якутска в Иркутск пока запланировано на 19 июля на час ночи. Стоит отметить, что такая участь коснулась как минимум шести рейсов в Якутии.

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