Иркутянин поджег строительный вагончик со своими обидчиками внутри, один погиб
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Свердловском районе Иркутска в районе ж/д путей накануне произошло убийство. Задержан 34-летний местный житель. Мужчину подозревают в том, что он подпер дверь строительного вагончика с находящимися в нем двумя рабочими и поджег его. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
- Один из рабочих погиб на месте, второй в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу, - говорят следователи. – Это случилось в ночь на 16 июля.
По версии следствия, мужчины распивали спиртные напитки, разругались. Один из них дождался, пока его коллеги заснут, после чего и поджег помещение.
- Будем ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу, - говорят в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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