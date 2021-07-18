Отключение горячей воды в Иркутске 19 июля 2021: адреса, как долго не будет горячей воды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключение горячей воды в Иркутске 19 июля 2021 запланировано в Свердловском, Ленинском и Правобережном округах. Подача ГВС прекратиться всего лишь на несколько часов в день – от 8 до 9. Об этом сообщает Оператор Теплосети Иркутска.

- Отключение горячей воды в Иркутске 19 июля 2021 необходимо для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - говорят специалисты.

Отключение горячей воды в Иркутске 19 июля 2021 пройдет в домах по улицам Академическая, Геологов, Гоголя, 2-ая Железнодорожная, Кайская, Розы Люксембург, Баррикад, Марата, Горького (см.таблицу).

Отключение горячей воды в Иркутске 19 июля 2021: адреса, когда возобновится подача ГВС

Отключение горячей воды в Иркутске 19 июля 2021: адреса. Фото: Оператор Теплосети Иркутска

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