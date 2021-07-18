В ДТП с участием трех автомобилей пострадали две женщины в Иркутском районе. Фото: @gibdd.38

В Иркутском районе инспекторы ДПС разбираются в аварии с участием трех автомобилей. На автодороге Иркутск-Качуг в районе улицы Мраморной столкнулись «Тойота Премио», «Тойота Веросса» и «Сузуки Вагон». Об этом сообщает пресс-служба Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- Помощь медиков потребовалась двум женщинам – 43-летней женщине, которая была за рулем «Тойоты Премио», а также 33-летней пассажирке «Тойоты Веросса», - говорят инспекторы.

Пока сотрудники ГИБДД даже не говорят предварительно, кто виноват в данной автоаварии. Это предстоит выяснить, проводится проверка всех обстоятельств ДТП.

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