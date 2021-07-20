В Курбан-байрам иркутские мусульмане молятся об избавлении от пандемии коронавируса Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Курбан-байрам - один из главных исламских праздников. Иркутские мусульмане сегодня совершают молитвы и жертвоприношения. Об этом рассказал муфтий Иркутской области Фарид хазрат Мингалеев в Инстаграм религиозной организации мусульман «Байкальский муфтият».

Однако из-за коронавируса вот уже второй год мусульмане не могут собраться у главной мечети города на улице Карла Либкнехта, как это было много лет подряд, поэтому большинство молящихся сегодня просят Господа об избавлении от пандемии, о милости и мире.

- Пусть Всевышний в эти благословенные Дни дарует Вам и вашим семьям здоровье, спокойствие, счастье, - поздравил мусульман муфтий Иркутской области.

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