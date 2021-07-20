Суд изменил приговор 58-летнему сибиряку, который застрелил 17-летнего вора во дворе собственного дома . Фото: Кирилл Бакуркин "ТК ГОРОД"

Судебная коллегия по уголовным делам Иркутского областного суда сегодня в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении Владимира Силаева, которого осудили за расстрел 17-летнего вора во дворе собственного дома в селе Кузнецовка Братского района. Об этом сообщают в пресс-службе Иркутского областного суда.

- Иркутский областной суд изменил приговор Братского районного суда от 14 мая 2021 года, уточнив резолютивную часть приговора и указав о зачете в срок лишения свободы времени применения меры пресечения в виде запрета определенных действий. В остальном этот приговор оставлен без изменения, - сообщили в ведомстве.

Таким образом, вместо 6 лет и 1 месяца Силаеву изменили приговор на 6 лет ровно.

Напомним, 58-летнего мужчину осудили за убийство 17-летнего подростка во дворе собственного дома за то, что тот пытался украсть у него солярку и мелкую технику. Однако сам обвиняемый утверждал, что выстрелил в грудь мальчику случайно.

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