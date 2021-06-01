Казнить нельзя помиловать: 58-летний сибиряк за расстрел 17-летнего вора во дворе собственного дома сядет на 6 лет

Жизнь 17-летнего Альберта Провады оборвалась из-за пули, попавшей в сердце. Фото: личный архив Александра Провады

- Он был настолько уверен в своей невиновности, что не взял на заседание даже зубную щетку. Думал прямо из зала суда поедет домой! - рассказал «КП» адвокат Владимира Силаева Руслан Комарица.

История Владимира Силаева из поселка Кузнецовка Братского района Иркутской области уже которую неделю расходится по соцсетям. Причем делятся ею не только близкие 58-летнего мужчины, но и совершенно незнакомые ему люди. Народное негодование вызвал приговор суда. Силаев должен отправиться в колонию строгого режима на 6 лет и 1 месяц за убийство 17-летнего подростка. Но сам Силаев, как и все те, кто встал на его защиту, уверены - то была самооборона. Ведь пулю в спину мальчишки Владимир выпустил во дворе усадьбы собственного дома. Погибший вместе с приятелем залезли в чужую ограду ради 100 литров солярки. Но все закончилось трагедией… Так что же все-таки случилось в ту ночь, 13 февраля 2020 года? Разбиралась корреспондент «Комсомолки».

Убийство или превышение необходимой самообороны

- Я уже боюсь брать трубку телефона. Звонят из Кузнецовки с просьбой сделать что-нибудь, чтобы Силаеву смягчили наказание, - признается адвокат Владимира Руслан Комарица. – Есть ли шансы? Мы подали апелляционную жалобу, дело теперь будет рассматривать Иркутский областной суд.

Итак, эта история началась 13 февраля 2020-го года. Владимир Силаев был дома, он живет на окраине Кузнецовки, поодаль от соседей. На дворе ночь, вокруг ни души, даже если кто-то пройдет мимо по улице, можно услышать хруст снега, но мужчина уловил другой звук – чьих-то шагов…

- Они доносились с веранды дома, - рассказал «КП» - Иркутск» адвокат. – Силаев понял, что к нему снова залезли воры. Схватил самопальный пистолет, зарядил его и приоткрыл дверь в сени…

По словам Руслана Комарицы, выглянув на веранду, Владимир Силаев закричал «Стой, стрелять буду!». Предупредил непрошенных гостей, которых во мгле было не разглядеть, что он вооружен. Вдруг он заметил силуэт и пальнул! В этот момент один из грабителей толкнул плечом дверь, за которой стоял вооруженный мужчина и отвлек его. Две темные фигуры бросились наутек. Позже в зале суда товарищ погибшего парня расскажет, что заметил, как его друг начал хромать, когда они пытались убежать. Затем в воздухе раздался гул от второго выстрела. Мальчики прыгнули в кусты и перестали видеть друг друга. Позже Силаев узнает, он выстрелом в спину убил 17-летнего Альберта Проваду.

- Владимира Силаева обвинили в намеренном убийстве несовершеннолетнего и осудили по этой статье, - говорит Руслан Комарица. – Хотя мы считаем, налицо превышение необходимой самообороны. Двое неизвестных проникли на чужую территорию, причем с целью воровства. Напарник погибшего в этом сознался. Они специально приехали в Кузнецовку из соседней Вихоревки! Силаева многие в округе знают, а также знают, чем в его дворе можно разжиться. Целью погибшего и его напарника были 100 литров солярки, машинное масло и мелкая техника. Владимир не целился в подростка, он стрелял в воздух. То, что произошло, несчастный случай. Мы настаивали на пересмотре статьи на превышение необходимой самообороны, но доводы не сочли убедительными.

В селе собирали подписи в защиту

В Кузнецовке, селе Силаева, проживает около 1000 человек. И большинство из них встали на сторону Владимира. Уверены, он не хладнокровный убийца, а жертва обстоятельств.

- Мы за него очень переживаем. Он неплохой человек. Всегда помогал, мастер на все руки, - рассказали в администрации села Кузнецовка.

Узнав о том, что случилось с Владимиром, в Кузнецовке даже объявили сбор подписей в его защиту. Надеялись, это поможет смягчить наказание. Автографы под документом оставили не только жители Кузнецовки, но и близлежащих деревень. Силаева и там хорошо знали. Прославился мужчина отзывчивостью и добротой. Жил один, без семьи. Брался за любую работу, причем не ради заработка, зачастую просто помогал: кому что-то приварить, кому-то сено привезти, кому-то вспахать. Деньги, как говорят в селе, брал только за пахоту, этим, да огородом, себя и обеспечивал. Иногда с Силаевым соседи рассчитывались соляркой, продуктами, материалами.

- Однажды у нас в селе поселилась семья из Таджикистана с маленькими ребятишками, - рассказывает близкая знакомая и односельчанка Владимира Лариса. – Печь дома они не топили, не было дров. Так у Владимира сердце чуть не разорвалось. Принес им досок со своего двора - только напилить оставалось. Затем эта семья завела корову. Купили сено, но оно оказалось гнилым, кормить скотину было нечем. Так он им сена привез. На вопрос «зачем?» отвечал: «У них же дети». А моего сына приучал к мужской работе. У меня трое детей, воспитываю одна. Если Владимир забегал иногда в гости, всегда приносил ребятишкам гостинцы, конфеты покупал, фрукты.

И о том, что во дворе Силаева склад полезных вещей, тоже слышали многие. Старые аккумуляторы, доски, гвозди и болты, техника, - все собирал и всему находил применение.

- Он сам сделал даже мотоцикл! – рассказывает Руслан Комарица. – Взял двигатель от бензопилы «Дружба», сварил раму, цепь, руль, поставил сидение, два колеса. На самодельном байке ездил по деревне.

И тот самый пистолет, из которого застрелил насмерть Альберта Проваду, Силаев тоже собрал своими руками. Как объяснил на допросе, вынудили. Дом от соседей далековато, а во двор к Владимиру залазили частенько. Металл, солярка, техника привлекали воров. И однажды мужчина едва не лишился жизни. Двое неизвестных пытались ограбить дом Силаева, когда мужчина начал сопротивляться, его жестоко избили. Спасли соседи. Мужчина смог доползти до двора, где начала лаять собака. Односельчане, услышав шум, нашли его и вызвали «скорую». Два месяца Силаев лечился в больнице. После того случая мужчина и собрал пистолет из подручных средств.

- Согласно баллистической экспертизе, сила выстрела самодельного пистолета на пол-Джоуля превышает норму, - рассказывает Руслан Комарица. - Если бы ударная сила была чуть меньше, оружие не считалось бы опасным и не смогло нанести смертельное ранение человеку. Да и с трудом верится, что человек с косоглазием обоих глаз и остротой зрения -5 мог прицелиться так, чтобы пуля попала точно в сердце. Бред и только.

Родители погибшего не верят в несчастный случай

- Я не читаю новости, но родственники рассказывают, что в интернете все жалеют убийцу моего сына, - Александр Провада, отец погибшего Альберта до сих пор не оправился от потери сына. – Самым сложным за все это время для меня было хождение по судам. Не могу смотреть на этого Силаева… Он убил моего ребенка, но уверен в своей невиновности!

В семье Провада было трое сыновей, Альберт был младшим. Отец возлагал на него большие надежды. Парень увлекался лыжами, участвовал в соревнованиях. Грезил армией, был безмерно счастлив, получив повестку из военкомата. В семье Альберта все мужчины служили, и он хотел. Отправиться на сборный пункт Альберт должен был прошлой весной, но не успел…

Комната погибшего подростка до сих пор выглядит так же, как и год назад, когда Альберт был жив. Фото: личный архив Александра Провады

- Мы живем в частном доме, работы там всегда много, - говорит Александр Провада. – Альберт во всем помогал, ведь я уже не молод. Здоровье и так уже не крепкое, но новость о гибели ребенка совсем подкосила. Теперь думаем с женой переезжать в квартиру, тяжелую работу по дому без Альберта делать некому…

В то, что смерть его ребенка – чудовищная случайность, отец не верит. Отказывается он признавать и тот факт, что Альберт полез в чужой двор воровать. Парень был домоседом, не любил шумные компании, а главное, никогда ни в чем не нуждался. Родители пытались дать младшему ребенку все, что есть у сверстников. Мальчик никогда не был замечен за подобными вещами и на профилактическом учете не состоял, как об этом сообщают в соцсетях. Как тогда оказался в соседнем селе ночью во дворе Силаева? Возможно, хулиганили, как все подростки. Но даже если и дело обстояло иначе, особого значения намерения парней уже не имеет. Доказано: на Силаева они не нападали, а, значит, и обороняться ему не было нужды.

- В суде Силаев сознался, что когда он понял, что его хотят обворовать, то взял пистолет не для самообороны, а чтобы убить обидчиков. Друг Альберта, который был с ним в ту ночь, рассказал, что видел, как Силаев после первого выстрела выбежал за парнями во двор, и уже прицелившись, выстрелил еще раз. Разве это можно назвать самообороной? - говорит безутешный отец. – Я считаю, что смертельной для Альберта стала не первая пуля, выпущенная Силаевым на веранде, а вторая, когда он целился парням в спины. Хотя сам Силаев утверждает, что он стрелял в воздух. Бред. Почему? Выстрел задел сына в одном месте, а упал он в другом. Ранение было в грудь, повредило левое легкое, и пуля вошла в сердце. Разве мог сын сделать еще несколько шагов с пулей в сердце? К тому что, у Альберта оказалось сломанным ребро. Думаю, это последствие еще одного выстрела. И самое загадочное – сын потерял большое количество крови, но на снегу не осталось никаких следов…

С решением суда, к слову, не согласен не только сам Силаев, но и семья Провада. Они считают приговор слишком мягким.

- Силаеву уменьшили срок якобы из-за хронических заболеваний, - говорит Александр Провада. - Неужели, если у человека есть хронические заболевания, а соседи говорят, что он хороший человек, ему можно стрелять в людей?! К тому же, я считаю, что Силаев прекрасно осознавал, что подстрелил подростка, но «скорую» он не вызвал. Единственное, о чем он сказал, позвонив в полицию: «Меня хотели ограбить». И продолжил собирать по двору свои вещи.

17-летний парень увлекался лыжами и другими видами спорта. Фото: личный архив Александра Провады

Точку в деле поставит апелляция

Итак, Силаева осудили по статье 105 УК РФ «Убийство». Изначально гособвинитель запрашивал для подсудимого 8 лет лишения свободы по нескольким статьям, в том числе за изготовление и хранение оружия, но в приговоре суда фигурирует только статья 105 (убийство). Силаеву суд назначил минимальный срок - 6 лет из 15 возможных. Адвокат Силаева уже направил апелляцию. Просят отменить приговор Братского районного суда и направить уголовное дело на новое рассмотрение. Жалобу рассмотрит Иркутский областной суд.

- Что дальше, меня уже не интересует, - заключает Александр Провада. – Сына мне все равно никто и ничто не вернет. Для меня процесс закончен. Однако я считаю, что место Силаева за решеткой. - Александр уверен, что только в колонии Силаев поймет, какое преступление он совершил.