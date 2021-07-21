Владимир Путин приедет на чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутск Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске состоится в октябре 2021-го. Речи об его отмене или переносе пока нет. Уже переносили в прошлом 2020-ом дважды. Уверенность в том, что спортивное событие мирового масштаба все же состоится этой осенью, вселяет также и то, что на игры приедет президент России Владимир Путин. Об этом сообщила Международная федерация бэнди.

- Чемпионат мира среди лучших команд мира пройдет в Иркутске с 11 по 17 октября этой осенью, - напоминает FIB и сообщает. - Президент принимающей страны Владимир Путин посетит чемпионат мира.

Будет ли президент смотреть игры наших хоккеистов, неизвестно. Но все россияне знают, что Путин большой поклонник хоккея, и временами даже сам играет в него, только с шайбой.

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