Трагически завершены поиски 38-летней иркутянки, пропавшей месяц назад

Завершены поиски 38-летней иркутянки, которая пропала без вести в июне этого года. Напомним, месяц назад о ее пропаже сообщила ее сестра. Женщина рассказала оперативникам, что потеряла связь с сестрой которая проживает в Иркутске, больше двух месяцев назад. Оказалось, что 25 июня разыскиваемая поехала в Большое Голоустное, с тех пор о ней ничего не было известно.

- Женщина найдена мертвой, - сообщил корреспонденту «КП»-«Иркутск» источник в правоохранительных органах. – Следов насильственной смерти нет. По предварительной версии, она погибла.

Добавим, что в поисковой операции участвовали сотрудники Управления уголовного розыска регионального Главка, добровольцы отрядов «Лиза Алерт», «11162», других волонтерских организаций и местные жители.

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