Иркутск
Еще
Радио
Иркутск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье21 июля 2021 10:32

Стало известно, когда Иркутская область выйдет на плато по коронавирусу

По данным специалистов, уровень заболеваемости в последние несколько дней закрепился на одном уровне
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Стало известно, когда Иркутская область выйдет на плато по коронавирусу

Стало известно, когда Иркутская область выйдет на плато по коронавирусу

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первые две волны COVID-19 уже научили сибиряков: сначала фиксируется рост заболеваемости, затем наступает пик, а за ним - спад. Поэтому уже сейчас возникает вопрос - когда наступит плато третьей волны?

- Последние несколько дней, по докладам специалистов, которые занимаются диагностикой коронавируса, есть так называемое плато, но прогнозировать пока сложно, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира по теме коронавируса в своем официальном аккаунте в соцсетях.

Если посмотреть официальные данные оперштаба, то видно: буквально с 19 по 21 июня июля число новых заболевших за сутки закрепилось на уровне 390-398, без резкого прироста.

Глава региона добавил, что ограничения будут продолжаться , поскольку разобщенность - действенная мера для снижения заболеваемости.