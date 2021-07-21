Стало известно, когда Иркутская область выйдет на плато по коронавирусу Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Первые две волны COVID-19 уже научили сибиряков: сначала фиксируется рост заболеваемости, затем наступает пик, а за ним - спад. Поэтому уже сейчас возникает вопрос - когда наступит плато третьей волны?

- Последние несколько дней, по докладам специалистов, которые занимаются диагностикой коронавируса, есть так называемое плато, но прогнозировать пока сложно, - сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время прямого эфира по теме коронавируса в своем официальном аккаунте в соцсетях.

Если посмотреть официальные данные оперштаба, то видно: буквально с 19 по 21 июня июля число новых заболевших за сутки закрепилось на уровне 390-398, без резкого прироста.

Глава региона добавил, что ограничения будут продолжаться , поскольку разобщенность - действенная мера для снижения заболеваемости.