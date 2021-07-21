Эксперты объяснили, как переболевшим коронавирусом в Иркутской области получить куар-код Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Как получить куар-код вакцинированным от COVID-19, схема уже отработанная: после того, как на «Госуслугах» заполняются дневники самонаблюдения, он приходит привитому автоматически. Остается только сфотографировать его на телефон или распечатать и предъявлять при необходимости. А как быть тем, кто перенес инфекцию? Ведь им тоже полагается куар-код.

- Понадобится также зайти в личный кабинет на «Госуслугах». Если по какой-либо причине это сделать не получается, можно обратиться за помощью в МФЦ, - рассказал во время прямого эфира в соцсетях министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Информация для формирования такого куар-кода берется из федерального регистра переболевших ковидом - там есть все данные.

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