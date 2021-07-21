Житель Усть-Кута совершил двойное убийство, чтобы отомстить за ограбление своих родителей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Спустя пять лет после того, как квартиру его родителей обокрали, 38-летний житель Усть-Кута решил отомстить тому, кто совершил то ограбление. Мужчина спланировал убийство того самого грабителя. Расправиться с ним он решил еще и потому, что считал, что в 2019 году мужчина, освободившись из тюрьмы, поджег жилище его родителей.

В августе 2020 года мужчина, вооружившись нарезным огнестрельным оружием, пришел в дом, где находился оппонент, и открыл огонь по нему и по его товарищам. Затем достал нож и нанес всем тяжелые ранения. В итоге, двое погибли, двое раненных успели сбежать.

- Убийцу задержали по горячим следам на федеральной трассе в Нижнеилимском районе, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - Против него было возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство двух лиц», «Убийство двух лиц».

Добавим, что мужчине может грозить вплоть до пожизненного лишения свободы.