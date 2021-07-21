Стало известно, когда могут возобновиться плановые операции в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Жителей региона волнует вопрос, когда возобновятся плановые операции. Пока точную дату определить невозможно - есть только примерные ориентиры.

- Высокотехнологичная помощь для пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями не приостанавливалась, - ответил во время прямого эфира в соцсетях министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Плановая помощь по основным профилям, таким как хирургия, травматология, ортопедия и другим, сейчас ограничена, потому что пациентов пока некуда класть. Но мы заинтересованы максимально быстро вернуть в строй койки и возобновить эту работу, как только пройдем пик и плато заболеваемости.

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