Эксперт объяснил, почему в Иркутске цены на посуточную аренду комнат подскочили до московских Фото: Александр ГЛУЗ

Чтобы снять комнату посуточно, теперь придется раскошелиться. За год стоимость аренды выросла на 14% и теперь, по данным аналитиков, составляет 800 рублей в сутки. Интересно, что у нас такой же ценник, как и в Москве. А все потому, что растет спрос на такое жилье.

- 2020 год был непростым, и многие люди из-за экономии вынуждены выбирать аренду комнат в квартире с хозяевами или соседями, а не более дорогие варианты - отдельные квартиры или дома, - объясняет руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин.

Аренда комнат становится популярной в туристических регионах - а к нам на Байкал едут отдыхать со всей страны. Найти бюджетную гостиницу или квартиру бывает не так-то просто, поэтому путешественники порой соглашаются делить квадратные метры с другими постояльцами.

Но и среди комнат в Иркутской области выбора за год стало меньше. Из-за повышенного спроса предложение снизилось на 16%.

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