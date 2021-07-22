Смертельное ДТП произошло на трассе под Ангарском. Фото: ГИБДД Иркутской области

Крупная авария произошла ранним утром, 22 июля на трассе Р-255 «Сибирь» под Ангарском. Около 6 часов утра водитель автомобиля Шевроле Авео не справился с управлением, наехал на дорожное ограждение и съехал в кювет.

- В салоне авто находилось двое жителей Усть-Илимска, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Один из них, 39-летний мужчина от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Другой 33-летний мужчина с различными травмами госпитализирован.

Кто из них находился за рулем, сейчас выясняют полицейские. Чтобы избежать подобных аварий, дорожные инспекторы призывают водителей соблюдать скоростной режим на трассах и городских улицах.

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