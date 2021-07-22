ГИБДД Иркутской области проверит школы накануне первого сентября Фото: Архив "КП"

До нового учебного года осталось чуть больше месяца. В иркутских школах начались проверки. С 22 июля по 19 августа комиссия будет проверять их на готовность к новому учебному году. Об этом сообщили в официальном аккаунте ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

- Специалисты Управления Роспотребнадзора, образования, инспекторы ПДН, ГИБДД, сотрудники МЧС изучат техническое состояние школ, их оснащенности, наличие огнетушителей и тревожных кнопок, а также наличие всех необходимых документов, - рассказали в ведомстве.

Каждый участник комиссии будет работать по своему профилю. Межведомственная комиссия проконтролирует 295 образовательных учреждений в Иркутске и Иркутском районе. Любые найденные нарушения придется немедленно устранить.

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