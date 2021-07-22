Таксист в Иркутске лихо припарковался перед инспектором ГИБДД, проехав по встречке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иркутские полицейские оштрафовали таксиста, который при них же нарушил правила дорожного движения. Чтобы остановиться, он пересек сплошную и проехал по встречке. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Прямо перед служебным автомобилем припарковалась иномарка «Хенде Солярис», водитель которой прямо перед инспектором допустил сразу два административных правонарушения, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники ГАИ составили два протокола по статье за несоблюдение ПДД. 62-летнего водителя оштрафовали за одно нарушение на 1500 рублей. По второму вопрос уже решается в ГАИ.

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