" Наложили 8 швов на щеку и верхнюю губу": в Иркутске домашний пес напал на 6-летнего мальчика

"Ни разу не заплакал - ни по дороге в больницу, ни во время наложения швов", - в Ивано-Матренинской больнице Иркутска этого 6 -летнего мальчика прозвали героем. В кабинет экстренной стоматологии Данила привели родители, ребенка за лицо укусила домашняя собака, оставив на лице рваные раны.

- Я была в огороде, дети пошли в ограду, а муж шёл следом, буквально в 5 метрах, - рассказывает мама Данила. – Вдруг слышу крики. Наша собака почему-то бросилась на Данила, и, как только подскочил муж, пес сразу отпрянул. Я обработала рану перекисью, и мы сразу поехали в Ивано-Матрёнинскую больницу. Непонятно, почему наша собака так себя повела. Азбай – цепной пёс, но дети с нем всегда нормально общались. Может быть, на жаре перегрелся.

Врачи провели первичную хирургическую обработку ран. Пес укусил Данила в правую щеку и верхнюю губу. Требовалось наложение 8 швов - по 4 на каждую рану. Все это время 6-летний мальчик терпел и не подавал виду, как ему больно.

– Ребенок отпущен на амбулаторное наблюдение по месту жительства в поликлинике, - рассказал врач челюстно-лицевой хирург Владимир Пилпано. - Показаний для госпитализации - таких, как повышенная температуры, воспаления тканей - не было. По словам родителей пациента, собака домашняя, у неё есть необходимые прививки. И приехали они вовремя, сразу после получения травмы.

Здесь врачи уже привыкли к "выходкам" животных и неосторожному поведению детей. Так, с различными укусами сюда обращаются ежедневно. Главное в таком случае - оказать помощь в течение 24 часов, по истечении времени, скорее всего, понадобится госпитализация.

- Летом с укусами животных в кабинет экстренной стоматологии обращается до пяти человек за смену, - рассказывает челюстно-лицевой хирург. -За лицо и шею кусают не только собаки и кошки, но и лошади, кролики и ёжики. Недавно мы также проводили первичную хирургическую обработку 5-летнему пациенту, который хотел поцеловать своего домашнего ёжика. Ёж порыва нежности не оценил, укусил ребёнка за губу, мы наложили ему 4 шва и также отпустили под наблюдение по месту жительства.

Родителям продолжают напоминать - не оставляйте своих детей без присмотра. Также нельзя забывать, что любимые питомцы - это прежде всего животные, чье поведение нельзя предугадать на сто процентов.

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