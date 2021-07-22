Коронавирус в Иркутске, последние новости о коронавирусе на 22 июля: COVID-19 в регионе переболели больше 7300 детей Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 22 июля. В Иркутской области третья волна коронавируса поднялась до плюс/минус 400 случаев инфицирования за сутки. Сегодня, например, сообщается ровно о четырех сотнях новых заболевших. Таким образом, за все время пандемии в регионе выявило 82 251 зараженного. Большинство из них уже выздоровели. За последние 24 часа отрицательные результаты тестов на COVID-19 получили 164 сибиряка, в их числе 50 несовершеннолетних. Всего в Приангарье переболели новой коронавирусной инфекцией уже 72 329 человек, среди них 7336 детей - они стали чаще болеть COVID-19, только за 22 дня июля вылечили 716 ребятишек.

На сегодняшний день в Иркутской области на лечении находятся 11 883 зараженных. 6246 из них лечатся амбулаторно – их самочувствие позволяет им быть дома. В ковидных госпиталях под постоянным присмотром медиков – 5637 человек, 329 из них в тяжелом состоянии.

Увы, не у всех подцепивших заразу получается справиться с болезнью. Сегодня стало известно о смерти еще 42 заболевших: причиной смерти COVID-19 стал в 38 случаях, в остальных – иные болезни. Всего за время пандемии наш регион потерял уже 3909 гостей и жителей: 3548 скончались от коронавируса, еще 36 инфицированный имел в анамнезе также и другие тяжелые заболевания, которые и привели к летальному исходу.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости о коронавирусе на 22 июля: задайте вопрос врачу

Пока пандемия коронавируса имеет место быть, у жителей Иркутской области постоянно возникают все новые вопросы о заболевании. Конечно, получать ответы на них нужно только из проверенных источников. В связи с этим «Комсомольская правда» в Иркутске и Общественная палата Иркутска запустили акцию «Ответьте, доктор!».

Каждую неделю на наше радио приходят специалисты и общаются с горожанами во время прямого эфира, задать вопрос может каждый. Тема очередной встречи «Реабилитация после COVID-19». Отвечать на вопросы будет главный врач ОГБУЗ Иркутская городская больница №6, невролог Нина Владимировна Валиулина – подробности здесь.

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